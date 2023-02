Ministro conversava com os profissionais de saúde que estavam reunidos ao redor do fogo produzido pelo aquecedor a carvão - Reprodução: Adem Metan

Publicado 16/02/2023 11:44

Um aquecedor improvisado explodiu na última quarta-feira, 15, enquanto o ministro da Saúde da Turquia, Fahrettin Koca, visitava um hospital de campanha em Hatay, uma das cidades onde houve um terremoto que atingiu parte do país e a Síria. Segundo a imprensa local, Koca e as outras pessoas que estavam no local não sofreram ferimentos.

As imagens foram gravadas pelo produtor de conteúdo digital, Adem Metan, que o ministro conversava com os profissionais de saúde que estavam reunidos ao redor do fogo produzido pelo aquecedor a carvão.

Até o momento, o ministro não se manifestou sobre o incidente. Nesta quinta-feira, 16, publicou apenas sobre os trabalhos que a pasta está realizando para evitar doenças no local onde estão as vítimas do terremoto.

"Contra a possibilidade de doenças contagiosas em áreas de desastre onde estão localizadas cidades de tendas e contêineres: Processos de desinfecção; limpeza de banheiro; estudos de prevenção contra roedores; piolhos, pulgas, inseticidas; coleta de lixo e limpeza geral do ambiente", escreveu.

De acordo com os balanços mais recentes divulgados pelas autoridades e por fontes médicas, pelo menos 36.187 pessoas morreram na Turquia, e 3.688, na Síria, em consequência do terremoto de 6 de fevereiro e dos tremores secundários. O total de vítimas fatais confirmadas chega a 39.875.