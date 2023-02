Míssil foi disparado na noite desta sexta, 17, no horário de Brasília - AFP

Publicado 18/02/2023 09:11

Na manhã deste sábado, 18, a Coreia do Norte disparou ao menos um "míssil balístico de tipo não identificado", segundo comandantes militares sul-coreanos. A ação, que se deu na noite de sexta, 17, no horário de Brasília, ocorreu antes dos exercícios conjuntos entre os Estados Unidos e a Coreia do Sul na próxima semana, em Washington.

Conforme o Estado-Maior Conjunto de Seul, a Coreia do Norte disparou "um míssil balístico não identificado no Mar do Leste", também conhecido como Mar do Japão.

No ano passado, as tensões militares na península coreana cresceram. Em 2022, Pyongyang fez diversos testes balísticos, inclusive lançamentos de mísseis intercontinentais.