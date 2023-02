Barajah foi diagnosticado com anemia aguda e insuficiência dos órgãos digestivos - Reprodução

Publicado 18/02/2023 13:49

Um pastor de Moçambique morreu, nesta quarta-feira (15), ao tentar jejuar por 40 dias, imitando o que Jesus teria feito, de acordo com a Bíblia. O caso aconteceu na cidade de Chimoio. Francisco Barajah, fundador da Igreja Evangélica de Santa Trindade e professor de francês, faleceu aos 39 anos.

No 25º dia de jejum, o pastor já tinha perdido peso ao ponto de não conseguir mais se levantar, tomar banho ou andar. Familiares e fiéis de sua igreja levaram o professor ao hospital. Barajah foi diagnosticado com anemia aguda e insuficiência dos órgãos digestivos. Os profissionais o reidrataram com soro e tentaram alimentá-lo com líquidos, mas não funcionou.

Fiéis de sua igreja relataram que o jejum era uma prática comum entre eles, mas que nunca foi feito por tanto tempo. Seu irmão, Marques Manuel Barajah, confirma que o jejum foi feito, mas afirma que a causa da morte foi outra. "A verdade é que meu irmão sofria de pressão baixa", disse ele.