O exército da Coreia do Sul detectou a queda de de dois mísseis balísticos de curto alcance em Sukchon na província de Pyongan do Sul - AFP

O exército da Coreia do Sul detectou a queda de de dois mísseis balísticos de curto alcance em Sukchon na província de Pyongan do Sul AFP

Publicado 20/02/2023 08:37

Pyongyang - A Coreia do Norte disparou dois mísseis balísticos de curto alcance nesta segunda-feira, 20, afirmou Seul, o segundo lançamento de Pyongyang em 48 horas, enquanto a poderosa irmã de Kim Jong Un alertou sobre transformar o Pacífico em um "campo de tiro".

O exército da Coreia do Sul disse ter detectado o lançamento de "dois mísseis balísticos de curto alcance disparados de áreas de Sukchon na província de Pyongan do Sul. Tóquio também confirmou o lançamento. O gabinete do primeiro-ministro indicou que o Norte havia lançado "um míssil balístico suspeito" e a guarda costeira emitiu alertas sobre vários projéteis.

A Coreia do Norte divulgou um comunicado logo depois dizendo que havia lançado "dois disparos usando lançadores de foguetes múltiplos de 600 mm", no mar do Leste, referindo-se ao mar do Japão.

O lançamento ocorre menos de 48 horas depois que Pyongyang realizou o que chamou de exercício "surpresa" disparando um míssil balístico intercontinental no sábado, que afirmou demonstrar a capacidade da Coreia do Norte de realizar um "contra-ataque nuclear fatal".

O Japão disse que o míssil balístico intercontinental voou por 66 minutos e caiu em sua zona econômica exclusiva. Em resposta, Seul e Washington realizaram exercícios aéreos conjuntos no domingo, apresentando um bombardeiro estratégico e caças furtivos.

Em mensagem divulgada nesta segunda-feira, a irmã do líder norte-coreano, Kim Yo Jong, alertou que Pyongyang continuará a realizar "ações correspondentes" a quaisquer ameaças percebidas.

"A frequência de uso do Pacífico como nosso campo de tiro depende das ações das forças americanas", declarou ela em comunicado divulgado pela agência oficial KCNA, que também criticou fortemente as avaliações externas do lançamento do míssil no sábado.

A Coreia do Norte deu a seus militares "uma nota excelente" pelo "exercício de lançamento repentino" no sábado, mas analistas sul-coreanos apontaram que as nove horas estimadas entre a ordem e o lançamento não foram particularmente rápidas.