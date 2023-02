Modelos afetados receberão atualização no sistema como forma de resolver o problema - AFP

Modelos afetados receberão atualização no sistema como forma de resolver o problemaAFP

Publicado 20/02/2023 12:07

Por conta de um possível acidente ou ação imprevista do sistema autônomo Full Self-Driving Beta, a Tesla está recolhendo quase 363 mil carros nos EUA. O recall, que afeta as unidades do Model S, Model 3, Model Y e Model X equipados com o software, foi emitido pela National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA).



Segundo o órgão responsável pela segurança nos EUA, o recurso pode permitir que os carros excedam os limites de velocidade ou passem por cruzamentos de forma ilegal ou imprevisível, aumentando dessa maneira o risco de colisão e de acidentes.



Um exemplo da gravidade do problema estaria numa situação em que o programa deixe que o veículo entre em um cruzamento controlado por um sinal de parada sem parar completamente ou entrar em um cruzamento durante um semáforo amarelo sem o devido cuidado.



O equipamento, vendido como um opcional nestes modelos, é ofertado em US$ 15 mil, algo equivalente a quase R$ 80 mil e que, de acordo com o órgão de segurança viária, todos os modelos afetados receberão uma atualização no sistema como forma de resolver o problema.



Conforme uma publicação da agência de notícias norte-americana Reuters, a Tesla discordou do veredicto da NHTSA, mas seguiu em frente com o pedido da associação para recolher os veículos.



Não é de hoje que a Tesla se envolve em polêmicas e falhas nos sistemas de seus veículos. Só como exemplo, recentemente, o usuário preneh24 do Twitter, postou em sua conta na rede social imagens do seu Tesla Model Y com o volante desconectado do painel, no meio de uma rodovia, enquanto realizava uma viagem com a família. Por sorte, não havia nenhum veículo atrás do Tesla, que conseguiu frear em segurança.

Já em 2022, o mesmo software de direção autônoma FSD citado no começo desta matéria já havia passado por um recall com 54 mil veículos nos EUA porque eles não paravam completamente nos cruzamentos quando o sistema estava ativo.



Além disso, desde 2021, há uma investigação em andamento sobre o software Autopilot de 830 mil carros depois que diversos deles acabaram colidindo com outros veículos parados.