Rússia foi avisada de visita de Biden à Ucrânia horas antes da viagem - Reprodução / Twitter - 20.02.2023

Publicado 20/02/2023 15:16

A Rússia foi avisada da visita surpresa do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, a Kiev, na Ucrânia , poucas horas antes da viagem, de acordo com conselheiro de Segurança Nacional de Biden, Jake Sullivan. Segundo ele, a resposta de Moscou, no entanto, não pode ser divulgada por motivos de segurança.



A visita, conforme Sullivan, “não foi uma celebração, mas uma confirmação” do compromisso dos EUA com a Ucrânia e da “resiliência do povo ucraniano”.

"Notificamos os russos que o presidente Biden viajaria a Kiev . Fizemos isso algumas horas antes de sua partida para evitar conflitos", disse o conselheiro de Segurança Nacional. "Devido à sensibilidade dessas comunicações, não entrarei em detalhes sobre como eles responderam ou qual era a natureza precisa de nossa mensagem."



Sullivan afirmou que Biden decidiu que a viagem a um país em guerra — em que os EUA não controlam a infraestrutura e têm presença diplomática muito pequena — valia o risco para enviar uma mensagem. "Um ano depois, Kiev e a Ucrânia estão de pé. A democracia resiste", disse Biden ao lado de Zelensky .



À imprensa, Biden disse que os Estados Unidos vão enviar mais US$ 500 milhões em ajuda à Ucrânia, além de equipamentos militares.

"Anunciarei nos próximos dias uma nova entrega de equipamentos essenciais, especialmente munição de artilharia, sistemas antitanque e radares de vigilância aérea."



A decisão final de ir para a Ucrânia foi tomada por Biden durante uma reunião no Salão Oval na última sexta-feira (18), segundo autoridades da Casa Branca. O planejamento da viagem, no entanto, estava em andamento há meses, em segredo, e poucas pessoas sabiam da visita, mesmo dentro da própria Casa Branca e do Pentágono.

O presidente norte-americano deixou Kiev poucas horas depois do encontro e, nas redes sociais, Zelensky disse que a visita foi "um sinal extremamente importante de apoio a todos os ucranianos".



"Acho que é fundamental que não haja dúvida sobre o apoio dos Estados Unidos à Ucrânia", afirmou Biden