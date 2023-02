Erdogan promete construir 200 mil casas após o terremoto - Reprodução

Erdogan promete construir 200 mil casas após o terremotoReprodução

Publicado 20/02/2023 14:39

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, anunciou nesta segunda-feira (20) a construção de 200 mil casas nas onze províncias turcas afetadas pelo terremoto de 6 de fevereiro.

"Nenhum dos edifícios terá mais de três ou quatro andares", disse Erdogan, na província de Hatay (sul), a mais atingida pelo terremoto de magnitude 7,8 que deixou mais de 41 mil mortos na Turquia e destruiu ou danificou gravemente mais de 118 mil edifícios.

“Todos os edifícios serão reconstruídos do zero (...) em terreno sólido e seguindo as boas práticas”, insistiu o chefe de Estado, acrescentando que a construção terá início em março.

"Vamos construir novas Antakya, Iskenderun e Arsuz. Vamos reconstruí-las do zero", disse Erdogan, citando três cidades na província de Hatay.

O presidente turco, que disse que mais de 114.800 pessoas foram resgatadas dos escombros, também anunciou que os bancos públicos vão perdoar as dívidas dos mortos no terremoto.