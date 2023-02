PIB dos países da OCDE cresce apenas 0,3% no 4º trimestre ante trimestre anterior - Reprodução/AFP

Publicado 21/02/2023 09:33

O Produto Interno Bruto (PIB) dos países que integram a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) cresceu no fraco ritmo de 0,3% no quarto trimestre de 2022 ante os três meses anteriores, segundo relatório publicado pela OCDE nesta terça-feira, 21. O resultado apontou leve desaceleração, uma vez que o PIB da OCDE havia expandido 0,4% no terceiro trimestre de 2022 ante o segundo.

Apenas no G-7, o crescimento do PIB trimestral também perdeu força, de 0,5% no terceiro trimestre para 0,4% no quarto trimestre.

No último trimestre de 2022, o PIB da OCDE excedia os níveis pré-pandemia de covid-19 em 3,8%, mostra o documento. Em todo o ano de 2022, a economia do grupo cresceu 2,9%, depois de avançar 5,7% em 2021, de acordo com estimativas iniciais.

Entre países do G-7, o Reino Unido teve o melhor desempenho anual em 2022, com alta de 4% do seu PIB, seguido por Itália (+3,8%) e Canadá (+3,6%), enquanto o Japão registrou a expansão mais fraca, de 1,1%, aponta o relatório.