Reino Unido convoca diplomata iraniano após 'graves ameaças' a jornalistas - Pixabay

Reino Unido convoca diplomata iraniano após 'graves ameaças' a jornalistas Pixabay

Publicado 20/02/2023 16:15

O Ministério das Relações Exteriores britânico convocou, nesta segunda-feira (20), o diplomata iraniano de mais alto ranking em Londres em protesto contra as "graves ameaças" transmitidas pela televisão privada Iran International TV contra jornalistas britânicos.

A chancelaria recebeu o encarregado de negócios iraniano Mehdi Hosseini Matin devido às "graves ameaças contra jornalistas que vivem no Reino Unido", segundo um comunicado.

O documento denunciava a "intimidação" realizada pela emissora de televisão do Irã e informava sobre novas sanções contra personalidades iranianas.

"Estou indignado com as persistentes ameaças do regime iraniano contra a vida de jornalistas baseados no Reino Unido e convoquei seu representante hoje para dizer-lhes claramente que isso não será tolerado", disse o chefe da diplomacia britânica, James Cleverly, citado no comunicado.

A Iran International TV anunciou no sábado que foi forçada a fechar seus escritórios em Londres. O canal, que conta com cerca de uma centena de funcionários na capital britânica, vai agora transmitir sem interrupção a partir de Washington.

Desde o início de 2022, a polícia diz que as forças de segurança e inteligência conseguiram impedir 15 tentativas de assassinato ou sequestro contra britânicos ou residentes britânicos considerados "inimigos do regime" por Teerã.

O incidente desta segunda-feira ocorre num contexto de tensão entre os dois países, sobretudo desde a execução, há um mês, do iraniano-britânico Alireza Akbari, acusado de espionagem em benefício do Reino Unido.

Na segunda-feira, o governo britânico sancionou oito autoridades iranianas, incluindo três membros da Guarda Revolucionária, três juízes e dois governadores regionais.