Envenenamento das estudantes não é contagioso ou transmissívelAFP

Publicado 26/02/2023 15:35

Centenas de estudantes de escolas femininas no Irã foram envenenadas nos últimos meses, por indivíduos, para provocar o fechamento desses centros de ensino, anunciou uma autoridade sanitária neste domingo (26), citada pela imprensa local.

Desde o fim de novembro do ano passado, os veículos de imprensa iranianos vêm reportando dezenas de casos de envenenamento pela via respiratória de meninas nas escolas de Qom. Algumas delas chegaram a ser hospitalizadas.

No dia 14 de fevereiro, os pais se manifestaram em frente à administração da cidade para "exigir explicações" das autoridades, segundo a agência oficial Irna.

No dia seguinte, o porta-voz do governo, Ali Bahadori Jahromi, anunciou que os ministérios de Inteligência e Educação estavam "cooperando" para descobrir a origem dos envenenamentos.

Com base nessas investigações, "o vice-ministro da Saúde, Younes Panahi, confirmou de maneira implícita que o envenenamento de alunas em Qom era intencional", anunciou a Irna.

"Descobriu-se que certos indivíduos queriam que todas as escolas, em particular as femininas, fechassem", declarou Panahi, sem que nenhuma prisão fosse anunciada.

O envenenamento foi causado por "substâncias químicas disponíveis e não de uso militar, nem é contagioso ou transmissível", acrescentou, sem dar mais detalhes. Situada 150 km ao sul de Teerã, Qom é o centro de estudos religiosos xiitas no Irã.