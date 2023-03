Segundo agência, PIB da China teve crescimento de 3% em 2022 - Greg Baker / AFP

Publicado 28/02/2023 13:37

O Escritório Nacional de Estatísticas da China informou nesta terça-feira (28) que o crescimento da renda per capita no país desacelerou em 2022, para uma alta de 2,9% ante o ano anterior. Em 2021, essa alta havia sido de 8,1%. Em 2020, por outro lado, o avanço havia sido menor, de 2,1%.

O escritório reafirma que o Produto Interno Bruto (PIB) do país cresceu 3% em 2022, forte desaceleração depois do avanço de 8,4% de 2021, mas acima dos 2,2% de 2020, no auge dos impactos da pandemia da covid-19.

Ainda em 2022, o país registrou recuo anual de 0,2% em suas vendas totais no varejo de bens de consumo. No ano anterior, havia ocorrido avanço de 12,5% nesse componente.