A agência KCNA indicou que a operação realizada na manhã de sábado foi um "exercício de contra-ataque"AFP

Publicado 02/09/2023 21:42

A Coreia do Norte realizou no fim de semana uma "simulação de ataque nuclear tático" com ogivas nucleares falsas instaladas em dois mísseis de cruzeiro disparados no mar como teste, reportou no domingo (noite de sábado, 2, no Brasil) a imprensa estatal.

A agência KCNA indicou que a operação realizada na manhã de sábado foi um "exercício de contra-ataque" em resposta à atividade militar conjunta das forças americanas e sul-coreanas que, segundo Pyongyang, agravou as tensões na região.

"Na madrugada de 2 de setembro, foi efetuada uma simulação de ataque nuclear tático para advertir os inimigos sobre o perigo real de uma guerra nuclear", informou a KCNA.

"Foram disparados dois mísseis de cruzeiro de longo alcance com ogivas nucleares falsas" da costa oeste norte-coreana em direção ao mar, no sul, acrescentou.

O estado-maior conjunto sul-coreano informou, neste sábado, que um número indeterminado de mísseis de cruzeiro foi disparado na direção do Mar Amarelo por volta das 04h locais (16h de Brasília) e que estava avaliando as características dos mísseis.

A KCNA acusou os Estados Unidos e a Coreia do Sul de buscarem um "confronto histérico" com seus últimos exercícios militares conjuntos.

A Coreia do Norte executou este ano um número recorde de testes nucleares. Na semana passada, realizou sua segunda tentativa frustrada de lançar um satélite-espião.

Em resposta, Seul e Washington intensificaram sua cooperação defensiva, incluindo o uso de aviões furtivos avançados em seus exercícios conjuntos.

Na terça, o líder norte-coreano, Kim Jong Un, visitou um posto de comando de treinamento, onde detalhou planos futuros de guerra, incluindo "realizar ataques super-intensos simultâneos" contra instalações militares do Sul.

As relações entre as duas Coreias está em seu pior momento em anos, com gestões diplomáticas estagnadas depois das tentativas frustradas de discutir a desnuclearização de Pyongyang.