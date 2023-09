Biden destacou os números da geração de empregos no seu governo - AFP

Publicado 23/09/2023 21:06

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que, sob sua gestão, foram criados mais de 13 milhões de novos empregos no país, incluindo 800 mil na indústria, e que "'Bidenconomia' é sobre investimentos inteligentes em infraestrutura, cadeias de abastecimento, manufatura e energia limpa." As falas foram publicadas neste sábado, 23, na rede social X, antigo twitter.

Mais cedo, também na X, ele ressaltou o compromisso de sua administração em agir "com ousadia" e continuar a implementar as "medidas mais agressivas da história dos Estados Unidos" contra as mudanças climáticas.

Segundo a Casa Branca, o governo de Biden já atraiu US$ 240 bilhões de investimento privado na produção de energia limpa e foi responsável por assinar a volta dos Estados Unidos ao Acordo de Paris, dentre outras ações.