Ranani Nidejelski Glazer tinha 24 anos - Reprodução

Ranani Nidejelski Glazer tinha 24 anosReprodução

Publicado 10/10/2023 07:21 | Atualizado 10/10/2023 12:36

O brasileiro Ranani Nidejelski Glazer, de 24 anos, foi encontrado morto em Israel após ter desaparecido no início dos ataques do grupo Hamas, no último sábado (7).

Ele, que é natural de Porto Alegre-RS, vivia em Tel Aviv, capital de Israel, há 7 anos. A vítima curtia uma festa próxima à Faixa de Gaza pouco antes do início dos ataques na região.

Quando o bombardeio do grupo Hamas começou, Ranani foi com sua namorada, Rafaela Treistman, um amigo e um grupo de pessoas até um bunker para se proteger dos ataques. O local foi atingido por uma bomba e os dois que acompanhavam Ranani conseguiram deixar o local, mas sem ele.

Rafaela e o amigo foram orientados a procurar um hospital e não conseguiram mais fazer qualquer contato com a vítima.

Relato de Ranani

Nas redes sociais, Glazer publicou um stories quando o bombardeio começou. "Triste ter que estar nessa situação e, não sei... Tipo, tomara que não seja meus últimos stories. Mas, tipo, cara", disse o brasileiro.

Em seguida, Glazer retornou aos stories para postar que estava em um bunker. "Cara, eu juro que essa situação não tem como inventar. No meio da rave, a gente parou num bunker, começou uma guerra em Israel, pelo menos a gente tá num bunker agora, seguro. Vamos esperar dar uma baixada nisso, mas, cara, foi cena de filme agora, gente correndo, quilômetros, para achar um lugar pra se esconder, velho".

Governo brasileiro lamenta

Em nota, o governo brasileiro lamentou a morte da vítima. No comunicado, o Itamaraty também aproveitou para repudiar os casos de violência, principalmente contra civis. Confira:

''O Governo brasileiro tomou conhecimento, com profundo pesar, do falecimento do cidadão brasileiro Ranani Nidejelski Glazer, natural do Rio Grande do Sul, vítima dos atentados ocorridos no último dia 7 de outubro, em Israel. Ao solidarizar-se com a família, amigas e amigos de Ranani, o Governo brasileiro reitera seu absoluto repúdio a todos os atos de violência, sobretudo contra civis''.