Bruna Valeanu - Reprodução/Instagram

Bruna ValeanuReprodução/Instagram

Publicado 10/10/2023 12:13

A brasileira Bruna Valeanu, que estava desaparecida em Israel desde o ataque do Hamas no último sábado , 7, foi encontrada morta. A informação foi confirmada pela família na manhã desta terça-feira, 10.

Florica, irmã mais velha de Bruna, que também vive em Israel, disse que o Exército israelense comunicou ter encontrado o corpo da estudante. Ao portal "G1", ela informou que o enterro está previsto para a noite desta terça.



Bruna, estava na festa Universo Paralello , que ocorria próximo à Faixa de Gaza, e que foi atacada por combatentes do Hamas. Após o ataque na festa, ela chegou a entrar em contato com a família, mas ainda no sábado, os parentes perderam contato com a jovem.

Segundo relatos locais, algumas pessoas conseguiram fugir ou escapar para bunkers, enquanto outras foram executadas ou sequestadas. O conflito já soma mais de 1,2 mil mortos.

A carioca, de 24 anos, se mudou para Israel em 2015. Atualmente, fazia Comunicação e Marketing na Universidade de Tel Aviv. Ela também foi foi instrutora de tiro das Forças de Defesa de Israel, entre 2018 e 2020. A mãe e a irmã mais velha dela também moram no país do Oriente Médio.

Mais cedo, o Itamaraty confirmou a morte do brasileiro Ranani Nidejelski Glazer , 24, que também estava no festival de música.

"Ao solidarizar-se com a família, amigas e amigos de Ranani, o governo brasileiro reitera seu absoluto repúdio a todos os atos de violência, sobretudo contra civis", disse em nota.

Glazer era natural do Rio Grande do Sul, mas morava em Tel Aviv havia sete anos. Ele também tinha cidadania israelense e chegou a servir ao Exército do país — o serviço é obrigatório, mas qualquer cidadão pode pedir dispensa. Agora, apenas uma brasileira com dupla nacionalidade segue desaparecida: Karla Stelzer.

fotogaleria

Ela nasceu no Rio de Janeiro e tem cidadania israelense Mora no país com o namorado, com quem se relaciona há seis anos, e tem um filho de 19 anos, que faz parte do exército local. As últimas mensagens enviadas para a família foram na manhã de sábado no começo do ataque terrorista do Hamas. O namorado de Karla também está desaparecido.

*Em atualização