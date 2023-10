São ’mais de mil mortos’ em novo balanço do governo do Afeganistão após terremoto - MOHSEN KARIMI / AFP

Publicado 11/10/2023 10:15

O governo do Afeganistão reduziu de forma considerável, nesta quarta-feira, 11, o número de vítimas do terremoto que atingiu o oeste do país no fim de semana passado, para "mais de 1.000 mortos".