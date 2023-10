Grupo terrorista levou reféns para a Faixa de Gaza durante o ataque relâmpago do sábado (7) - AFP

Publicado 11/10/2023 09:12 | Atualizado 11/10/2023 11:33





O grupo terrorista levou reféns para a Faixa de Gaza durante o O Ministério da Defesa de Israel afirmou nesta quarta-feira, 11, que há brasileiros entre as pessoas que estão sendo mantidas reféns pelo Hamas em Gaza. O anúncio foi feito por um porta-voz do Exército israelense. Segundo ele, há também reféns da Argentina. O número e suas identidades não foram confirmados pelo governo israelense.O grupo terrorista levou reféns para a Faixa de Gaza durante o ataque relâmpago do sábado, dia 7 . Na segunda-feira, 9, o grupo chegou a afirmar que haveria uma execução de refém para cada bombardeio de Israel no território. A ameaça não intimidou os militares israelenses, que continuam bombardeando o enclave palestino um dia depois do comunicado.

Itamaraty não confirma a informação

O embaixador Carlos Sérgio Sobral Duarte, secretário da África e do Oriente Médio, afirmou que ainda não há confirmação de que há brasileiros feitos de reféns pelo Hamas na guerra entre Israel e o grupo. De acordo com o Palácio do Itamaraty, também não há informações em relação à terceira brasileira desaparecida por conta do conflito. As informações foram dadas em coletiva realizada nesta quarta, no Palácio do Itamaraty.