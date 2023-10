Submersível Titan implodiu por conta da perda de pressão interna - Oceangate

Submersível Titan implodiu por conta da perda de pressão internaOceangate

Publicado 11/10/2023 11:22

A Guarda Costeira disse que a recuperação e transferência das partes restantes foram concluídas na quarta-feira da semana passada, dia 4, e uma foto mostra a tampa traseira de titânio intacta da embarcação de 6,7 metros. Supostos restos humanos adicionais foram cuidadosamente recuperados dos destroços do Titan e transportados para análise por profissionais médicos dos EUA, disse a Guarda Costeira.

A missão conduzida sob um acordo com a Marinha dos EUA foi uma continuação das operações iniciais de recuperação no fundo do oceano, a cerca de 488 metros de distância do Titanic, disse a Guarda Costeira. Os novos materiais foram descarregados em um porto não identificado.

A Guarda Costeira disse anteriormente que recuperou supostos restos humanos junto com partes do Titan depois que o campo de destroços foi localizado a uma profundidade de 3,8 mil metros. Os investigadores acreditam que o Titan implodiu ao fazer sua descida nas águas profundas do Atlântico Norte em 18 de junho.

A busca de vários dias montada depois que o Titan ficou em silêncio chamou a atenção em todo o mundo. O submersível tentava ver o navio de passageiros britânico que afundou em 1912.

O Conselho de Investigação Marinha da Guarda Costeira disse que investigadores do Conselho Nacional de Segurança nos Transportes dos EUA e do Conselho de Segurança nos Transportes do Canadá se juntaram à expedição, e a Guarda Costeira está em coordenação com agências de investigação internacionais para agendar uma revisão conjunta das evidências para determinar as próximas etapas para testes forenses.

Enquanto isso, o Conselho de Investigação Marinha continuará sua análise e entrevistas com testemunhas antes de uma audiência pública sobre a tragédia, disseram autoridades. Desde então, a OceanGate, operadora da embarcação que implodiu, fechou as portas. Entre os mortos na implosão estava Stockton Rush, piloto do submersível e CEO da empresa. Fonte: Associated Press.