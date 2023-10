Área no sul de Gaza após bombardeio de Israel - MAHMUD HAMS / AFP

Área no sul de Gaza após bombardeio de IsraelMAHMUD HAMS / AFP

Publicado 27/10/2023 10:07

A ONU afirmou, nesta sexta-feira, 27, que "muito mais" pessoas "morrerão em breve" na Faixa de Gaza pelo cerco de Israel , que fez uma nova incursão de infantaria no enclave palestino , visando a uma ofensiva terrestre em resposta ao sangrento ataque do Hamas.

Centenas de milhares de civis vivem em condições humanitárias desastrosas no estreito território, completamente sitiado desde o ataque do Hamas em 7 de outubro

"Muitas mais (pessoas) morrerão em breve como resultado do cerco imposto à Faixa de Gaza" por Israel, denunciou nesta sexta o comissário-geral da agência da ONU para os refugiados palestinos (UNRWA, na sigla em inglês), Philippe Lazzarini. Gaza precisa de ajuda humanitária "significativa e contínua" para aliviar a falta de água, alimentos e eletricidade, acrescentou.

Bombardeios matam mais de 7.300

A Infantaria israelense lançou uma "incursão seletiva no setor central da Faixa de Gaza", apoiada por "caças e drones", antes de abandonar o território, anunciou o exército na manhã desta sexta-feira. Imagens em preto e branco divulgadas pelo Exército, que fez ontem uma primeira incursão no norte da Faixa, mostravam uma fileira de veículos blindados à noite.

O Exército disse ter bombardeado alvos do Hamas "em toda a Faixa de Gaza", destruindo plataformas de lançamento de foguetes e centros de comando, em preparação para uma provável ofensiva terrestre prometida por autoridades políticas e militares para "aniquilar" o Hamas.

Segundo as autoridades de Israel, 229 reféns israelenses com dupla nacionalidade, ou estrangeiros, foram capturados durante o ataque do Hamas, que até agora libertou quatro mulheres. O grupo islâmico disse na quinta-feira, 26, que "cerca de 50" reféns foram mortos em bombardeios israelenses