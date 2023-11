Bandeira dos EUA e da China - Reprodução: redes sociais

China e Estados Unidos criarão um grupo de trabalho para estabelecer uma cooperação climática, anunciaram os dois países nesta quarta-feira, 15, a poucas semanas do início da reunião da ONU sobre o clima (COP28).

O grupo de trabalho se concentrará na "transição energética, metano, economia circular e na eficiência dos recursos, nas províncias/estados e cidades com baixas emissões de carbono e sustentáveis, assim como no desmatamento", afirma um comunicado publicado pelo Departamento de Estado americano e pela imprensa estatal chinesa.

Os membros do grupo terão um "diálogo e uns cooperação para acelerar as ações concretas em favor do clima", segundo o texto.

O anúncio acontece após as negociações organizadas no início do mês na Califórnia entre os coordenadores de política climática dos dois países, Xie Zhenhua e John Kerry.

China e EUA "concordaram em trabalhar em conjunto e com outras partes para enfrentar um dos maiores desafios de nossa época para as gerações atuais e futuras da humanidade", segundo o comunicado.

Também pretendem retomar "diálogos bilaterais sobre políticas e estratégias energéticas" e "aprofundarão as conversações políticas sobre as soluções para poupar energia e reduzir as emissões de carbono", acrescenta a nota.

Os dois países se comprometeram a "iniciar imediatamente uma cooperação técnica" sobre a redução das emissões de metano, das quais a China é o principal emissor mundial.

O anúncio foi feito a poucos dias do início da 28ª reunião de cúpula sobre o clima das Nações Unidas, que acontecerá entre 30 de novembro e 12 de dezembro em Dubai (Emirados Árabes Unidos).

A cooperação entre China e Estados Unidos é crucial para dar impulso às negociações sobre a questão.