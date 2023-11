Táxis voadores chegam ao mercado em 2025 - AFP

Publicado 15/11/2023 14:53

O táxi voador demorou a se tornar realidade, mas estará "no mercado em 2025": primeiro, nos Estados Unidos, e depois, nos Emirados Árabes Unidos e na Índia - anunciou o diretor de Segurança da Archer Aviation, Billy Nolen, nesta quarta-feira (15).



"O que considerávamos como ficção científica se tornou, hoje, uma realidade", disse ele à AFP no Salão Aeronático de Dubai.



"Está acontecendo, é real, e vocês vão ver isso no mercado em 2025", acrescentou.



A Administração Federal de Aviação dos EUA deve aprovar em 2025 o Midnight, da Archer Aviation, um avião elétrico para quatro passageiros com decolagem e pouso verticais.



Isto levará a uma certificação "quase simultânea" nos Emirados, segundo Nikhil Goel, diretor comercial da Archer, que tem, entre seus principais investidores, o Mubadala, um fundo soberano dos Emirados. Os voos nos Emirados devem começar em 2026.



"Esperamos que a demanda seja forte", acrescentou Goel.

Ao mesmo tempo, começarão os voos em Nova Délhi, Mumbai e Bangalore, disse o diretor comercial, que descreveu a Índia como "um mercado muito, muito importante para nós".



No momento, estão sendo realizados voos de teste do Midnight na na Califórnia. A empresa concorrente Joby fez seus primeiros voos experimentais em Nova York.



Os voos custariam, inicialmente, entre 4 e 5 dólares por passageiro por quilômetro, antes de serem reduzidos para metade em dois ou três anos, detalhou Goel, insistindo em sua aparência "sustentável e amiga do meio ambiente" e silenciosa.