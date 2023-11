Hospital Al Shifa está há alguns dias no epicentro do combate - KHADER AL ZANOUN / AFP

Publicado 15/11/2023 12:30

O Exército israelense entrou nesta quarta-feira (15) no hospital Al Shifa, o maior da Faixa de Gaza, com o objetivo de tomar o centro de comando do Hamas, o qual afirma ter sido instalado sob os edifícios do complexo médico.

O imenso centro hospitalar da cidade de Gaza está há alguns dias no epicentro dos combates entre os integrantes do movimento islamista e as tropas de Israel.

Os soldados interrogaram várias pessoas no hospital, em busca de combatentes do Hamas. Os tanques israelenses, que cercavam o complexo há vários dias, entraram na área do hospital e foram estacionados diante de várias unidades.

O vice-ministro da Saúde do Hamas, Yusef Abu Rish, pediu uma intervenção "imediata" da ONU e da comunidade internacional para acabar com a operação.

O Comitê Internacional da Cruz Vermelha afirmou, em um comunicado, que "está extremamente preocupado" e lembrou que "os civis devem ser protegidos a todo momento".

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu advertiu que o Exército israelense "vai alcançar e eliminar o Hamas e trazer de volta os reféns, duas missões sagradas"