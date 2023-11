Acidentes são frequentes na extensa rede rodoviária da Índia - AFP

Publicado 15/11/2023 11:30

Pelo menos 37 pessoas morreram em acidente de ônibus nesta quarta-feira, 15, na zona da Caxemira administrada pela Índia. O veículo de passageiros derrapou em uma estrada montanhosa e caiu em uma encosta, informou o funcionário do governo local Harvinder Singh.

O acidente ocorreu perto da cidade de Doda, cerca de 200 quilômetros a sudeste de Srinagar, capital regional.

A polícia teme que o número de mortos continue a aumentar, uma vez que, segundo as autoridades, muitos feridos em estado grave foram levados para o hospital.

O primeiro-ministro Narendra Modi enviou suas "condolências às famílias que perderam seus entes queridos".

"Rezo para que os feridos se recuperem o mais rápido possível", declarou Modi, acrescentando que o governo oferecerá uma compensação de cerca de US$ 2.400 às famílias dos mortos no acidente, e cerca de US$ 600, aos feridos (em torno de R$ 11,6 mil e R$ 2,9 mil, respectivamente, na cotação atual).

Na plataforma X, o ministro do Interior, Amit Shah, afirmou que "a administração local está realizando operações de socorro" no local do acidente.

Os acidentes são frequentes na extensa rede rodoviária da Índia, que é malconservada e conhecida por sua periculosidade.

De acordo com um relatório do Banco Mundial divulgado em 2021, 11% do total de mortes no trânsito no mundo ocorrem na Índia, apesar de o país ter apenas 1% dos veículos do mundo.