Cantora gospel quase é expulsa de voo por não parar de cantar - Reprodução

Cantora gospel quase é expulsa de voo por não parar de cantarReprodução

Publicado 15/11/2023 15:26

A cantora gospel Bobbi Storm quase foi expulsa de um voo após se recusar a parar de cantar. Storm fazia uma espécie de apresentação, sem autorização, no corredor da aeronave, quando um funcionário da companhia aérea pediu para ela que ela parasse e se sentasse, alegando que outros passageiros haviam reclamado.

A cantora se sentou mas seguiu conversando com quem estava ao seu redor. Storm se apresentou e disse que estava feliz por ter sido indicada para dois prêmios Grammy. Ela foi aplaudida pelos passageiros e seguiu falando.



Foi quando o comissário se aproximou e questionou: "você consegue ficar quieta?" A cantora respondeu: "Estou fazendo o que o Senhor está me dizendo para fazer".



Depois de uma discussão, o comissário de bordo disse que Storm poderia não seguir viagem. "Se você não for capaz de seguir minhas instruções, não embarcará neste voo." Storm respondeu que se esse fosse o caso, tudo bem para ela.



Novamente, depois que o comissário se afastou, Storm cantou baixinho seu novo single, "We Can’t Forget Him".



Em um vídeo no Instagram, Storm disse que já havia cantado em muitos voos antes e que Deus a chamou para cantar novamente.

Cantora gospel quase é expulsa de voo por não parar de cantar.

Crédito: Reprodução/Redes Sociais#ODia pic.twitter.com/zUF57dnWqR — Jornal O Dia (@jornalodia) November 15, 2023

Segundo o jornal "The New York Times", Storm não foi indicada individualmente, mas se apresentou com o grupo Maverick City Music, que foi indicado ao Grammy Awards de 2024 como Melhor Álbum Gospel, e com outros artistas como Melhor Performance/Música Cristã Contemporânea.

O vídeo foi postado por Storm no dia 10 de novembro. A companhia não falou publicamente sobre o caso, mas, no dia seguinte ao post, Storm gravou um novo vídeo dizendo que o caso estava encerrado e dizendo que a companhia havia entrado em contato.