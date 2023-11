Reunião do Conselho de Segurança da ONU - AFP

Reunião do Conselho de Segurança da ONU

Publicado 15/11/2023 19:00 | Atualizado 15/11/2023 19:00





O texto da resolução, proposto por Malta, foi aprovado com 12 votos a favor e essas três abstenções, "instando a pausas e corredores humanitários amplos e urgentes por um número suficiente de dias" para permitir a chegada de ajuda humanitária aos civis da Faixa de Gaza. Pela primeira vez desde o início da guerra entre Israel e o Hamas, o Conselho de Segurança da ONU pediu, nesta quarta-feira (15), "pausas humanitárias" na Faixa de Gaza em uma resolução aprovada sem os votos dos Estados Unidos, Rússia e Reino Unido, que se abstiveram.O texto da resolução, proposto por Malta, foi aprovado com 12 votos a favor e essas três abstenções, "instando a pausas e corredores humanitários amplos e urgentes por um número suficiente de dias" para permitir a chegada de ajuda humanitária aos civis da Faixa de Gaza.

Além disso, a medida reafirma que "todas as partes do conflito devem cumprir com suas obrigações" perante as leis internacionais, reiterando que essas regras garantem a proteção total a crianças.

A proposta também não condena Israel nem chama de "atos terroristas" ações do grupo terrorista no mês passado.

Após a votação, o Ministério das Relações Exteriores de Israel divulgou uma nota na qual informou que o país rejeita a proposta até que sejam libertados os reféns feitos pelo Hamas.

Votaram a favor da resolução: Albânia, Brasil, China, Emirados Árabes Unidos, Equador, França, Gabão, Gana, Japão, Malta, Moçambique e Suíça. Total: 12 votos.

Abstenções: Estados Unidos, Reino Unido e Rússia. Total: 3 votos.

Contra a resolução: nenhum voto.

*Com informações da AFP