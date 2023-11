Tropas israelenses deixam hospital Al Shifa de Gaza - AFP

Publicado 15/11/2023 13:48

As tropas israelenses que entraram durante a madrugada desta quarta-feira, 15, no hospital Al Shifa de Gaza se retiraram durante a noite e estabeleceram posição ao redor do complexo médico, que, segundo o governo de Israel, serve de base para o grupo terrorista islamista Hamas, informou um jornalista que colabora com a AFP.



Os soldados interrogaram dezenas de civis antes de liberá-los, acrescentou o repórter que está no hospital, o maior da Faixa de Gaza.

De acordo com a ONU, o estabelecimento abriga, atualmente, 2.300 pessoas, entre pacientes, profissionais da saúde e deslocados pela ofensiva israelense no território palestino.