Ataques de 7 de outubro marcaram o início da guerra - Kenzo Tribouillard/AFP

Ataques de 7 de outubro marcaram o início da guerraKenzo Tribouillard/AFP

Publicado 16/11/2023 09:24

Três homens que atacaram nesta quinta-feira (16) um posto de controle que liga Jerusalém à Cisjordânia ocupada foram mortos, anunciou a polícia israelense.



"Os três criminosos estão mortos", afirmou um porta-voz da polícia. Os serviços de emergência israelenses anunciaram um balanço de quatro feridos entre os integrantes das forças de segurança.



Um jornalista da AFP na região ouviu rajadas de tiros de armas automáticas no posto de controle.

Guerra

No dia 7 de outubro, o Hamas, grupo que controla a Faixa de Gaza, lançou um ataque surpresa de mísseis contra Israel e a incursão de combatentes armados por terra, matando civis e militares e fazendo centenas de reféns israelenses e estrangeiros.

Em resposta, Israel bombardeou várias infraestruturas do Hamas em Gaza e impôs cerco total ao território, com o corte do abastecimento de água, combustível e energia elétrica. Os ataques já deixaram milhares de mortos, feridos e desabrigados nos dois territórios, sendo a maior parte em Gaza.