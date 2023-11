Operação de resgate e controle do fogo está em andamento - Reprodução: redes sociais

Ao menos 26 pessoas morreram e dezenas foram hospitalizadas por um incêndio nesta quinta-feira, 16, em um edifício na província de Shanxi, norte da China, informou a imprensa estatal.

O incêndio afetou um prédio de quatro andares que pertence à empresa de carvão Yongju na cidade de Luliang, informou o canal "CCTV".

A emissora confirmou o balanço de 26 mortos. Também informou que 63 pessoas foram retiradas do prédio e 51 foram hospitalizadas.

"Os trabalhos de resgate continuam e a causa do incêndio está sendo investigada", acrescentou a emissora. As chamas foram controladas após algumas horas, segundo a "CCTV".

Os acidentes industriais são frequentes na China devido às normas de segurança pouco rigorosas e à ausência de medidas para garantir o cumprimento das regras.

Em julho, 11 pessoas morreram no desabamento do teto do ginásio de uma escola no nordeste do país. Um mês antes, uma explosão em um restaurante do noroeste da China matou 31 pessoas. Em abril, 29 pessoas morreram no incêndio que afetou um hospital de Pequim.

Um dos acidentes mais graves aconteceu em 2015 na cidade de Tianjin, perto da capital, onde uma explosão em um depósito químico matou 165 pessoas.