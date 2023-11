Porto de Gaza estaria sendo controlado por Israel - Reprodução/Twitter

Publicado 16/11/2023 09:00

O Exército israelense afirmou nesta quinta-feira (16) que assumiu o "controle operacional" do porto de Gaza, uma infraestrutura crucial do território palestino, no 41º dia de guerra entre Israel e Hamas.



Uma operação conjunta das forças blindadas e navais permitiu "nos últimos dias tomar o controle operacional do porto de Gaza, que estava sob controle da organização terrorista Hamas", afirmou o Exército em um comunicado.

Guerra

No dia 7 de outubro, o Hamas executou um ataque surpresa no sul de Israel e matou 1.200 pessoas, além de sequestrar outras 240, segundo as autoridades israelenses.



Em resposta, Israel prometeu "aniquilar" o movimento islamista e passou a bombardear diariamente a Faixa de Gaza. Mais de 11.500 palestinos morreram nos ataques, segundo o Ministério da Saúde do Hamas.