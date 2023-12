Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 09/12/2023 16:23

Em um post na rede social X (antigo Twitter), o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse que a Guiana e a ExxonMobil "terão que sentar e conversar conosco". "De coração e alma, queremos paz e compreensão para garantir, tudo! Deixe o mundo ouvi-lo, com o Acordo de Genebra, tudo!", escreveu o chefe de Estado.

A manifestação de Maduro ocorreu logo após seu telefonema ao presidente Lula (PT), na manhã deste sábado. De acordo com o Planalto, Lula externou a "crescente preocupação" de países da América do Sul com a disputa entre a Venezuela e a Guiana em torno da região de Essequibo, conflito que tem aumentado a tensão entre os dois países vizinhos do Brasil.