Peça publicitária da Zara foi alvo de boicote após ser acusada de se assemelhar a imagens que chegam de Gaza - Reprodução

Publicado 12/12/2023 10:52 | Atualizado 12/12/2023 10:53

A marca espanhola Zara retirou uma campanha publicitária, acusada nas redes sociais de se assemelhar a imagens de vítimas na Faixa de Gaza, o que negou nesta terça-feira, 12.



"Alguns clientes se sentiram ofendidos com estas imagens, que já foram retiradas, e viram nelas algo muito diferente do que pretendíamos quando foram criadas", disse a Zara, a marca emblemática do grupo de prêt-à-porter número um do mundo, o Inditex, em um comunicado publicado nas redes sociais.

A campanha publicitária mostrava uma modelo de pé, carregando uma estátua de tamanho adulto enrolada em um lençol branco sobre o ombro, posando em frente a uma gaveta usada para transportar obras de arte, no meio de uma sala onde se veem pedaços de gesso e trechos destruídos de paredes. Nas redes sociais, alguns acusaram esta campanha de se assemelhar a imagens que chegam de Gaza.