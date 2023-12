Trem Maia irá percorrer sete trechos que percorrerão um total de 1.554 km - Divulgação/Governo do México

Trem Maia irá percorrer sete trechos que percorrerão um total de 1.554 km Divulgação/Governo do México

Publicado 15/12/2023 11:20

O Trem Maia, obra turística emblemática do presidente Andrés Manuel López Obrador, foi inaugurado nesta sexta-feira, 15, com a promessa de levar prosperidade a uma das regiões mais pobres do México, e em meio a acusações de ter devastado o meio ambiente.

Conferencia de prensa matutina e inauguración del Tren Maya, tramo Campeche-Cancún https://t.co/Tb4GTFYJnT — Andrés Manuel (@lopezobrador_) December 15, 2023 O presidente mexicano dará início à operação entre a cidade colonial de Campeche e o balneário caribenho de Cancún (leste), principal destino turístico deste país, que entre janeiro e outubro deste ano recebeu 34 milhões de visitantes estrangeiros, segundo números oficiais.



Este é o primeiro dos sete trechos que percorrerão um total de 1.554 km ao redor da península de Yucatán, uma região rica em fauna, flora e sítios arqueológicos. Os demais entrarão em operação no primeiro trimestre de 2024.



O projeto, cuja construção teve início há cinco anos, é inaugurado a seis meses das eleições presidenciais, nas quais pesquisas indicam que a esquerda é favorita para permanecer no poder com a ex-prefeita da Cidade do México Claudia Sheinbaum, que concorrerá pelo cargo com a ex-senadora da oposição Xóchitl Gálvez. O presidente mexicano dará início à operação entre a cidade colonial de Campeche e o balneário caribenho de Cancún (leste), principal destino turístico deste país, que entre janeiro e outubro deste ano recebeu 34 milhões de visitantes estrangeiros, segundo números oficiais.Este é o primeiro dos sete trechos que percorrerão um total de 1.554 km ao redor da península de Yucatán, uma região rica em fauna, flora e sítios arqueológicos. Os demais entrarão em operação no primeiro trimestre de 2024.O projeto, cuja construção teve início há cinco anos, é inaugurado a seis meses das eleições presidenciais, nas quais pesquisas indicam que a esquerda é favorita para permanecer no poder com a ex-prefeita da Cidade do México Claudia Sheinbaum, que concorrerá pelo cargo com a ex-senadora da oposição Xóchitl Gálvez.

fotogaleria

Projeto custou R$ 42,4 bilhões



Com o orçamento original de 150 bilhões de pesos (cerca de 8,7 bilhões de dólares ou R$ 42,4 bilhões na cotação atual), o planejamento sofreu modificações e paralisações temporárias por demandas durante sua execução. No entanto, o Instituto Mexicano de Competitividade (IMCO, na sigla em espanhol) estima que o custo se multiplicou para 30 bilhões de dólares (146,7 bilhões de reais).



O Trem Maia é um dos principais projetos de infraestrutura do governo de López Obrador, que garante que seu funcionamento levará prosperidade para a economia do sudeste do país, região historicamente atrasada em comparação ao norte industrializado, na fronteira com os Estados Unidos.



Seu percurso inclui a passagem por trechos na paradisíaca Riviera Maya, que abrange uma região florestal considerada a segunda maior reserva florestal da América Latina depois da Amazônia, além de cenotes (poços de água doce) e rios subterrâneos.