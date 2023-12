Exército de Israel realiza operações em Gaza - AFP

Publicado 17/12/2023 12:14

Os dois principais líderes militares dos Estados Unidos, o secretário de defesa, Lloyd Austin, e o presidente do estado-maior conjunto, general CQ Brown, foram a Tel Aviv para aconselhar o governo de Israel sobre as operações de combate contra o Hamas.



A ação tem como objetivo evitar uma guerra regional mais ampla. Para isso, os militares americanos querem convencer os israelitas a realizar uma transição de grandes operações para pequenas campanhas em Gaza.



A viagem ocorre no momento em que combatentes apoiados pelo Irã, os Houthi, lançaram uma onda de ataques contra navios no Mar Vermelho utilizando drones no sábado. O grupo afirmou que continuará as ações até que a "agressão" de Israel termine.



Navios americanos e britânicos interceptaram com sucesso o ataque de drones lançados pelos Houthi, segundo autoridades dos dois países. O ataque é o mais recente de uma série que ameaça a marinha americana e navios comerciais no Mar Vermelho. Os conflitos aumentaram depois de Israel ter intensificado a sua resposta ao ataque do Hamas em outubro.



Lloyd Austin e CQ Brown desempenharam papéis de liderança enquanto as forças aéreas e terrestres dos EUA faziam a transição de grandes operações de combate para um contraterrorismo menos intenso no Iraque e no Afeganistão, mas não está claro até que ponto o aconselhamento dos militares sobre as lições aprendidas irá permear o governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

Guerra

A guerra foi desencadeada pelo sangrento ataque do movimento islamista palestino Hamas no sul de Israel em 7 de outubro, que deixou cerca de 1.200 mortos, a maioria civis, segundo as autoridades.



Em resposta, as forças israelenses lançaram um ataque aéreo e terrestre que deixou grande parte da Faixa de Gaza em ruínas.

Segundo o Ministério de Saúde do Hamas, mais de 18.700 pessoas, majoritariamente mulheres e menores de idade, morreram em Território palestino. Os combatentes do Hamas lançaram milhares de foguetes contra Israel durante a guerra, a maioria interceptados por sua defesa aérea, segundo o Exército israelense.