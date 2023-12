Ataque aconteceu na cidade de Salvatierra, no México - Reprodução / X

Publicado 17/12/2023

Doze pessoas morreram na madrugada deste domingo em um ataque armado ocorrido durante uma festa no município de Salvatierra, estado mexicano de Guanajuato, anunciaram autoridades locais.



"Até o momento, foram reportadas 12 pessoas sem vida", publicou no X o Ministério Público (MP) de Guanajuato, um dos estados mais violentos do México devido à atuação de grupos criminosos. Uma dezena de feridos foram transferidos para hospitais.



Segundo a imprensa local, o massacre ocorreu em um local alugado para a realização da festa, que fica em uma estrada do município de Salvatierra.



Uma pessoa que estava na festa e que não quis ser identificada, descreveu à AFP que seis homens chegaram ao local e começaram a circular entre a centena de jovens que assistiam ao evento. “Quando perguntaram quem eles eram, começaram a atirar", descreveu a testemunha, detalhando que se tratava de uma festa pré-natalina de jovens da localidade.



Ao ouvirem os disparos, os convidados tentaram deixar o local, mas alguns foram atingidos na saída.



Condenação



A fundação Terra Negra, que promove projetos sociais na localidade, informou que as vítimas eram jovens que participavam das "posadas", celebrações que antecedem o Natal. "É um horror o que estamos vivendo em Salvatierra", publicou no Facebook Carlos Silva, membro da fundação.



Valas comuns com meia centena de corpos foram descobertas em 2020 em Salvatierra, que possui cerca de 90 mil habitantes.



"Condeno a violência lamentável ocorrida nesta manhã na comunidade de San José del Carmen. Estamos à completa disposição e em coordenação com o MP", publicou no Facebook o prefeito de Salvatierra, Germán Cervantes.



Ataques semelhantes foram registrados nos últimos anos em Guanajuto, que lidera a lista de estados com mais homicídios no México neste ano, com 3.029, segundo números oficiais.



O distrito, que abriga um centro industrial próspero, tornou-se um cenário de disputa entre os grupos de Santa Rosa de Lima e o cartel Jalisco Nova Geração, dedicado ao tráfico de drogas e ao roubo de combustível, entre outros crimes.