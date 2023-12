Parte da Faixa de Gaza está em ruínas desde o início da guerra - AFP

Publicado 18/12/2023 08:20

O Ministério da Saúde do Hamas na Faixa de Gaza anunciou nesta segunda-feira que 110 pessoas morreram nas últimas 24 horas nos bombardeios israelenses em Jabaliya, na parte norte do território palestino.



Em um comunicado, o ministério afirma que os ataques mais recentes deixaram "50 mártires sob as casa de Jabaliya", o que eleva a 110 o número de mortos desde domingo na cidade.

A guerra foi desencadeada pelo sangrento ataque do movimento islamista palestino Hamas no sul de Israel em 7 de outubro, que deixou cerca de 1.200 mortos, a maioria civis, segundo as autoridades. Em resposta, as forças israelenses lançaram um ataque aéreo e terrestre que deixou grande parte da Faixa de Gaza em ruínas.

Segundo o Ministério de Saúde do Hamas, mais de 18.800 pessoas, majoritariamente mulheres e menores de idade, morreram em Território palestino. Os combatentes do Hamas lançaram milhares de foguetes contra Israel durante a guerra, a maioria interceptados por sua defesa aérea, segundo o Exército israelense.