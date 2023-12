Autoridades chinesas advertiram contra qualquer decisão dos EUA que possa parecer um apoio à independência de Taiwan - Reprodução

Publicado 18/12/2023 10:28

A China ameaçou, nesta segunda-feira, 18, com políticas de retaliação as empresas que venderem armas a Taiwan, após um acordo de US$ 300 milhões (R$ 1,4 bilhões na cotação atual) firmado com os Estados Unidos para reforçar a defesa da ilha reivindicada por Pequim