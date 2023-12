Animais invadiram vias públicas por conta dos alagamentos - Brian Cassey/AFP

Animais invadiram vias públicas por conta dos alagamentosBrian Cassey/AFP

Publicado 18/12/2023 14:14

Inundações repentinas alagaram o nordeste da Austrália nesta segunda-feira (18), o que provocou o bloqueio de estradas e levou crocodilos para as cidades, enquanto os moradores procuravam abrigo.

As equipes de emergência retiraram mais de 300 pessoas de suas casas durante a noite, informou a polícia. Helicópteros militares foram enviados às zonas inundadas e isoladas. Os danos foram registrados ao longo de uma faixa de quase 400 quilômetros no norte de Queensland.

O secretário do Tesouro de Queensland, Cameron Dick, afirmou que o desastre terá um "impacto de bilhões de dólares" para o estado. Nove pessoas, incluindo um paciente de sete anos, subiram durante a noite no telhado de um hospital no assentamento de Wujal Wujal, de maioria aborígine, em busca de segurança.

"Sabemos que estas pessoas estão em uma situação desesperadora", declarou Kiley Hanslow, diretor executivo do conselho da comarca aborígine de Wujal Wujal.

Segundo a polícia, o grupo seguiu para um local mais seguro antes que as águas subissem novamente na tarde desta segunda-feira. Cercada por um interior montanhoso de floresta tropical, Wujal Wujal é uma das regiões mais carentes da Austrália.

Hanslow declarou ao canal ABC que o centro da localidade era um "mar de água suja e barro". "Agora também há crocodilos nadando na água", acrescentou.

A chefe de polícia de Queensland, Katarina Carroll, disse que as inundações provavelmente arrastariam "crocodilos e todo tipo de coisas" para áreas residenciais.

Os agentes de proteção da natureza na cidade rural de Ingham conseguiram capturar um crocodilo que estava em águas rasas perto de algumas casas.

O estado de Queensland foi afetado por ventos fortes e chuvas torrenciais após a passagem do ciclone tropical Jasper, que atingiu o Mar de Coral no fim de semana.

O centro turístico de Cairns foi cercado por enchentes, que destruíram as principais vias de acesso à cidade de 150.000 habitantes.

Os cientistas alertam que a mudança climática aumenta o risco de catástrofes naturais como incêndios florestais, inundações e ciclones.