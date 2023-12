O nome próprio "antonio" também é uma das senhas mais usadas na América Latina - Markus Spiske / Unsplash

Publicado 18/12/2023 17:18

São Paulo, Brasil – Ao longo dos anos, a Eset, empresa especializada em detecção proativa de ameaças, abordou a importância das senhas, destacando seu papel essencial na proteção de contas on-line. No mundo digital, a segurança das senhas é peça fundamental para resguardar informações pessoais. No entanto, o relatório sobre as senhas mais utilizadas em 2023 da NordPass indica que, apesar do aumento da conscientização, os usuários ainda se apegam a senhas fracas e previsíveis.

A senha "123456" soa familiar? Infelizmente, ela continua liderando a lista das mais utilizadas globalmente, destacando a necessidade urgente de conscientização sobre práticas de segurança mais robustas.

Na edição de 2023, o relatório da Nordpass analisou uma base de dados massiva coletada em colaboração com pesquisadores independentes de 35 países, especializados em incidentes de cibersegurança. Segundo a ESET, a situação na América Latina reflete um cenário em que a falta de conscientização sobre segurança cibernética se combina com o aumento de ciberameaças na região.

Embora alguns países da região apresentem variações em suas escolhas, é evidente que a preferência por senhas numéricas ainda é predominante como a opção mais comum. Também é notável o uso de nomes próprios, sendo os mais repetidos "benjamin", "antonio" e "santiago".