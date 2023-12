Khalida Jarrar foi eleita em 2006 como representante da FPLP na Assembleia Palestin - AFP

Khalida Jarrar foi eleita em 2006 como representante da FPLP na Assembleia PalestinAFP

Publicado 26/12/2023 11:34 | Atualizado 26/12/2023 11:38

A parlamentar palestina de esquerda Khalida Jarrar, da Frente Popular para a Libertação da Palestina (FPLP), foi presa nesta terça-feira, 26, pelo Exército israelense em Ramallah, na Cisjordânia ocupada O Exército israelense confirmou a detenção, afirmando que ela era "procurada por terrorismo". Acrescentou que foi presa "junto com outros ativistas do FPLP". O marido da parlamentar, Ghassan Jarrar, disse que os soldados invadiram a casa da família "arrombando a porta principal às 05h00 locais".Jarrar, de 60 anos, é figura de destaque na FPLP, parte da da Organização para a Libertação da Palestina, considerada como um grupo "terrorista" por Israel, Estados Unidos e União Europeia. A parlamentar era membro do Parlamento palestino suspenso desde 2007.