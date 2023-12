Erdogan - Gabriel Bouys/AFP

Publicado 26/12/2023 13:38

Os deputados turcos retomaram os debates sobre a adesão da Suécia à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) nesta terça-feira, 26, com a comissão de relações exteriores aprovando a proposta de adesão sueca à OTAN para ampliar o bloco ocidental após 19 meses de atrasos na implementaçãoA fase final do processo legislativo na Turquia será definida em assembleia geral, mas ainda não há uma data definida para a votação. A expectativa dos demais membros do tratato é que o restante do parlamento turco e o presidente Recep Tayyip Erdogan corroborem com a decisão.