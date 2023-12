Israel encontrou alguns túneis controlados pelo Hamas em Gaza - Jack Guez/AFP

Publicado 26/12/2023 14:44

A guerra de Israel contra o movimento islamista palestino Hamas, no poder na Faixa de Gaza, vai durar "vários meses ainda", disse o chefe do Estado-Maior do Exército israelense, Herzi Halevi, nesta terça-feira (26).



A guerra "continuará por vários meses ainda e trabalharemos com diferentes métodos para preservar nossas conquistas por muito tempo", declarou Halevi em coletiva de imprensa transmitida pela televisão.

O primeiro-ministro de Israel, Netanyahu, também deu declarações fortes sobre a guerra. Ele acredita que o país não deve descansar ou cessar-fogo enquanto o grupo Hamas não for exterminado.

A guerra

A guerra entre Hamas e Israel se deu após o ataque terrorista do grupo extremista palestino em 7 de outubro. Na ocasião, 1.140 israelenses foram mortos e 240 foram sequestrados. Desse número, 129 permanecem em cativeiro em Gaza.

O Exército israelense, por sua vez, informou que 158 militares morreram desde o início da ofensiva terrestre, em 27 de outubro.



No território, sob cerco total desde 9 de outubro, a guerra obrigou 1,9 milhão de pessoas a abandonarem suas casas, o equivalente a 85% da população, segundo a ONU.