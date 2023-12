Ator sul-coreano deixou um bilhete semelhante a um 'testamento' - Reprodução

Ator sul-coreano deixou um bilhete semelhante a um 'testamento'Reprodução

Publicado 27/12/2023 07:28 | Atualizado 27/12/2023 07:31

O ator sul-coreano Lee Sun-kyun, famoso por seu papel no filme "Parasita", que venceu o Oscar e a Palma de Ouro em Cannes, foi encontrado morto dentro de um veículo em um parque no distrito Seongbuk de Seul, na Coreia do Sul, nesta quarta-feira (27), anunciou a polícia. A informação foi passada à AFP por um funcionário da delegacia da região.



"Acreditamos que o corpo foi levado para o Hospital da Universidade Nacional de Seul", acrescentou. A agência sul-coreana de notícias Yonhap informou que Lee deixou um "bilhete que parece um testamento". O ator de 48 anos era investigado por suposto uso de maconha e outras drogas psicoativas.



Antes reconhecido por sua imagem saudável, o ator começou a ser dispensado de projetos de televisão e comerciais após o escândalo com as drogas, segundo a imprensa sul-coreana.

Carreira



Formado na prestigiosa Universidade Nacional de Artes da Coreia, Lee estreou como ator na série de televisão de comédia "Lovers", em 2001. Ele foi muito elogiado por vários papéis, incluindo um chef carismático e um neurocientista genial que é incapaz de ter empatia.



Lee foi aclamado pela crítica por sua interpretação na série de TV "My Mister", de 2018, na qual interpretou um arquiteto que enfrenta turbulências pessoais ao descobrir que é traído pela esposa.



No cenário internacional, ele é conhecido por interpretar o patriarca rico e superficial em "Parasita", do diretor Bong Joon-ho, vencedor do Oscar de melhor filme em 2019 e da Palma de Ouro em Cannes em 2018.



Em outubro, ele falou rapidamente com a imprensa antes de entrar na delegacia de Incheon para conversar com os investigadores.



"Peço sinceras desculpas por causar grande decepção a muitas pessoas por estar envolvido em um incidente tão desagradável", disse na ocasião sobre a investigação. "Eu sinto pena da minha família, que está enfrentando uma dor tão difícil neste momento", acrescentou.

Lamento



Fãs emocionados expressaram tristeza nas redes sociais. "Eu ri e chorei muito assistindo suas interpretações. Obrigado", escreveu um deles na rede social X.



A renomada escritora Min Jin Lee expressou condolências. "Lee foi digno de elogios em 'Parasita' e excepcional em 'My Mister'", escreveu no Instagram. "Que ele seja lembrado por seu excelente trabalho e dons criativos".



A Coreia do Sul tem leis drásticas contra o uso de drogas ilícitas que permitem processar, inclusive, os cidadãos do país que consomem drogas no exterior quando eles retornam ao país. Lee era casado com a atriz Jeon Hye-jin, com quem teve dois filhos.