Israel divide atenções entre combates em Gaza e em suas fronteirasAFP

Publicado 27/12/2023 08:33

Um combatente do Hezbollah e dois civis, seus parentes, morreram em um ataque aéreo de Israel no sul do Líbano, informaram a imprensa estatal libanesa o movimento pró-Irã.

Desde o início da guerra entre Israel e Hamas na Faixa de Gaza, desencadeada por um ataque sem precedentes do movimento islamista palestino em território israelense em 7 de outubro, as trocas de tiros entre soldados israelenses e integrantes do Hezbollah são praticamente diárias na fronteira.

A Agência Nacional de Informação (ANI) afirmou que "aviões inimigos" executaram um ataque contra uma casa no centro de Bint Jbeil, uma localidade libanesa que fica a dois quilômetros da fronteira com Israel.

A agência identificou os mortos como Ali Bazzi, seu irmão Ibrahim e a esposa deste último, Shourouk Hammoud. Uma quarta pessoa da família ficou ferida no ataque, efetuado na terça-feira à noite.

O Hezbollah anunciou pouco depois a morte de um de seus combatentes, Ali Bazzi. Um fotógrafo da AFP viu a casa de dois andares completamente destruída e danos consideráveis em residências e estabelecimentos comerciais próximos.

Um amigo da família afirmou ao fotógrafo que Ibrahim Bazi tinha nacionalidade australiana. Também afirmou que ele chegou a Líbano na semana passada.

Desde 7 de outubro, a violência deixou quase 160 mortos do lado libanês da fronteira, incluindo mais de 100 combatentes do Hezbollah, um movimento xiita pró-Irã que afirma atuar em solidariedade ao Hamas.

Do lado israelense foram registrados ao menos 13 mortos, incluindo nove soldados, desde 7 de outubro. Os combates se concentram nas zonas fronteiriças, mas Israel já atacou áreas que ficam 20 quilômetros além da fronteira.

Israel exige que o Hezbollah, que não tem posições fixas na área de fronteira, se afaste para o norte do rio Litani, a 30 km da linha de fronteira.