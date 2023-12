HMS Trent foi enviado pelo Reino Unido para Guiana no contexto da disputa com a Venezeual por Essequibo - Reprodução/The Guardian

Publicado 29/12/2023 10:13

"As ações da Venezuela contra a Guiana são injustificadas e deveriam parar", declarou um porta-voz do governo britânico nesta sexta-feira, 29. "Trabalhamos com nossos parceiros na região para evitar uma escalada e monitoramos a situação de perto", acrescentou.

Cerca de 125 mil pessoas, um quinto da população da Guiana, vivem em Essequibo, que cobre dois terços da superfície do país. O Reino Unido, em apoio à sua ex-colônia, enviou para o local o navio "HMS Trent", que já estava destacado no Caribe para uma missão.

O governo britânico disse que o navio chegará na sexta-feira à costa da Guiana "para uma série de compromissos de rotina na região".

Em "resposta à provocação" do Reino Unido, o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, lançou na quinta-feira, 28, uma série de exercícios militares, envolvendo 5.682 combatentes, em frente aos limites de água em disputa com a Guiana.

"A fronteira entre os dois países foi estabelecida em 1899, mediante arbitragem internacional, e continuamos apoiando a integridade territorial da Guiana, um importante aliado regional e parceiro na Commonwealth", organização composta principalmente por ex-colônias britânicas, declarou o governo britânico.