Estudantes fazem protesto contra resultado das eleições em Belgrado, na Sérvia, nesta sexta-feira, 29 - Andrej Isakovic/AFP

Estudantes fazem protesto contra resultado das eleições em Belgrado, na Sérvia, nesta sexta-feira, 29Andrej Isakovic/AFP

Publicado 29/12/2023 13:31

Dezenas de estudantes sérvios se reuniram nesta sexta-feira, 29, no centro de Belgrado para bloquear por 24 horas um importante cruzamento da capital. Eles protestam contra uma suposta fraude nas eleições locais de 17 de dezembro, nas quais o partido de direita nacionalista SNS, do presidente Aleksandar Vucic, reivindicou uma vitória contestada pela oposição.



Segundo a coalizão opositora "Sérvia contra a violência", "mais de 40.000 pessoas" que votaram não são residentes de Belgrado. Observadores internacionais confirmaram "irregularidades" e vários países ocidentais expressaram preocupação com o processo eleitoral.



Os estudantes, organizados no movimento "Borba" (Luta), exigem a anulação do pleito e uma nova votação. Segundo os resultados definitivos, o SNS venceu com 46,7% dos votos nas legislativas frente a 23,5% do "Sérvia contra a violência".



Desde então, manifestantes bloquearam avenidas importantes da capital e no domingo tentaram invadir a Prefeitura, quebrando as janelas. A polícia os dispersou com gás lacrimogêneo.