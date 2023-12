Caso aconteceu na cidade de Sonora - AFP

Caso aconteceu na cidade de SonoraAFP

Publicado 29/12/2023 18:11

Pelo menos seis pessoas morreram na madrugada desta sexta-feira (29) em Sonora, um estado no noroeste do México, durante um ataque armado ocorrido durante a festa de uma menor, conforme relatado pela procuradoria regional.

De acordo com a mídia local, outras 26 pessoas ficaram feridas no ataque, que ocorre menos de duas semanas após 11 pessoas terem sido assassinadas a tiros durante uma celebração natalina no estado de Guanajuato, no centro do país.

Os eventos ocorreram quando atiradores invadiram a celebração dos 15 anos de uma jovem no município de Cajeme e foram até o suposto "líder de um grupo criminoso" acusado de feminicídio, sequestro e associação criminosa, informou a procuradoria de Sonora em um comunicado.

"Este ataque resultou na morte dele e de outras cinco pessoas, além de ferir outras", acrescentou sem fornecer mais detalhes.

Relatos da imprensa local indicaram que a maioria das pessoas na festa tinha entre 14 e 16 anos.

Os tiroteios em festas em municípios distantes tornaram-se recorrentes no México, onde desde 2006 foram registrados mais de 420 mil assassinatos, a maioria relacionada à luta contra o tráfico de drogas e ajustes de contas entre criminosos, segundo o governo.

Em 17 de dezembro, atiradores abriram fogo em uma festa de Natal que ocorria no município de Salvatierra, Guanajuato, resultando em 11 mortos, com idades entre 16 e 36 anos.