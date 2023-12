EUA e Canadá apoiam Ucrânia na guerra - Reprodução

Publicado 30/12/2023 10:36

Autoridades dos Estados Unidos e do Canadá reforçaram apoio à Ucrânia em manifestações públicas, após bombardeio russo que deixou pelo menos 32 mortos no país . O Secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, condenou os ataques russos e cobrou ações do Congresso americano para ajuda ao país. "Enquanto Putin prossegue a sua brutal guerra de agressão, devemos apoiar a Ucrânia na sua defesa. O Congresso precisa agir no novo ano", escreveu Blinken no X.