Circulação dos trens da Eurostar foi suspensa - X (antigo Twitter/Reprodução

Publicado 30/12/2023 11:06

Pelo menos 14 trens Eurostar, que conectam Reino Unido e continente europeu por um túnel sob o Canal da Mancha, ficaram paralisados neste sábado, 30, devido a enchentes que bloquearam as vias nos arredores de Londres.



"Devido a um problema de infraestrutura na linha de alta velocidade perto de Londres, somos obrigados a cancelar alguns trens com origem e destino a Londres", escreveu o grupo Eurostar, que faz viagens da capital britânica a Paris, Bruxelas e Amsterdã.



As viagens são canceladas em um dos finais de semana com maior tráfego de passageiro do ano, afetando milhares de pessoas. A agência meteorológica britânica alertou para chuva, neve e gelo neste sábado em várias regiões do Reino Unido.

Uma "inundação entre as estações de Ebbsfleet International e London St Pancras International bloqueou todas as linhas", explicou a operadora Southeastern em seu site, acrescentando que "interrupções são esperadas até o final do dia".



Em 21 de dezembro, no início das feriados de final de ano, os passageiros da Eurostar também enfrentaram cancelamentos provocados por uma greve surpresa. Um total de 30 trens foram cancelados neste dia.



O tráfego normalizou em 22 de dezembro após um acordo entre os sindicatos e a direção do grupo, proprietário de 55,75% da companhia ferroviária pública francesa SNCF.