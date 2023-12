Andrei Ordash disse que Rússia não dará explicações sobre o suposto míssil - Belsat TV/Reprodução

Publicado 30/12/2023 13:13

A Rússia não vai conceder quaisquer explicações sobre um objeto não identificado que entrou brevemente no espaço aéreo da Polônia até receber provas que mostrem que artefato era um míssil russo, disse o encarregado de negócios da Rússia em Varsóvia, Andrei Ordash, neste sábado, 30. "Não daremos quaisquer explicações até que apresentem provas concretas, porque essas acusações são infundadas", disse Ordash à agência de notícias estatal russa RIA Novosti.

A Defesa da Polônia disse que um objeto desconhecido viajou 40 quilômetros no espaço aéreo do país na sexta-feira, 29, vindo da direção da Ucrânia, antes de desaparecer dos radares. O chefe das forças armadas polacas, general Wieslaw Kukula, disse que "tudo indica" que se tratava de um míssil russo.

O Ministério das Relações Exteriores da Polônia exigiu explicações de Moscou. Cerca de 500 soldados poloneses da defesa territorial procuram vestígios do objeto em uma área entre a cidade de Zamosc e a fronteira com a Ucrânia.

A fronteira da Polônia com a Ucrânia é também a fronteira da União Europeia (UE) e da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), da qual a Polônia é integrante.