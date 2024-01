Gaston Glock fundou sua empresa em 1963 - Glock/Divulgação

Publicado 01/01/2024 17:01

Gaston Glock, o desenvolvedor austríaco da pistola que leva seu nome, morreu na última quarta-feira, 27. Ele tinha 94 anos. O anúncio foi feito pela própria empresa Glock, informou a Agência de Imprensa da Áustria. A causa da morte não foi divulgada.

Glock, um engenheiro recluso, fundou a empresa em 1963 em Deutsch-Wagram, perto de Viena. Desde então, ela se expandiu pelo mundo, incluindo uma subsidiária nos EUA fundada em 1985.

As pistolas Glock são utilizadas por policiais, algumas forças militares de países e clientes privados. A arma era significativamente mais leve, mais barata e mais confiável do que os modelos disponíveis quando foi criada.

A Glock afirmou em seu site que seu fundador "não apenas revolucionou o mundo das armas de pequeno porte na década de 1980, mas também conseguiu estabelecer a marca Glock como líder global na indústria de pistolas".

A empresa de Glock desenvolveu seus primeiros produtos militares, incluindo facas de campo, na década de 1970. Glock "reconheceu sua grande oportunidade" de projetar uma arma inovadora quando o Ministério da Defesa da Áustria, no início da década de 1980, convidou propostas para uma nova pistola de autodefesa, com peso reduzido e operação segura e simples, de acordo com a empresa.

O resultado foi a pistola Glock semiautomática com armação de polímero. Mais de 25 mil foram entregues às forças armadas austríacas entre 1982 e 1984, afirmou a empresa.